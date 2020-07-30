Дзюба рассказал о помощнике Федуна, который вёл переговоры матом и неприличными анекдотами
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём общении с бывшим заместителем председателя совета директоров московского «Спартака» Александром Жирковым.
«Это вообще уникальный товарищ. У меня с ним была одна встреча, которая меня сразу подбила на уход. Изначально я был настроен остаться в «Спартаке». Но встреча с ним меня убила. Когда с тобой разговаривают матом, на непонятном жаргоне и дебильных анекдотах… Это не переговоры – это пародия», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
31-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». За московский клуб он выступал с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он провёл 164 матча, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
- 30 июля 2020
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