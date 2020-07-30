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Дзюба: с удовольствием спою песню «Руки вверх» с Жуковым! Берём третьим Акинфеева – и я за

Дзюба: с удовольствием спою песню «Руки вверх» с Жуковым! Берём третьим Акинфеева – и я за
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признался, что готов спеть вместе с лидером группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым, но хотел бы позвать ещё и вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я Жукову уже написал – берём третьим Игоря Акинфеева, и я за! Устроим трио. Нет, серьёзно, почему нет? С удовольствием спел бы. «Руки вверх» — наша культовая группа. Там была выложена одна песня, а мы в самолёте спели чуть ли не целый альбом. Кто-то, посмотрев видео, написал, что я даже слов не знаю. Всё я знаю – просто меня отвлекли в этот момент, и я сбился. «Руки вверх» все знают наизусть – от «Крошка моя» до «Чужие губы тебя ласкают», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

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