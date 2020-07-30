Златан Ибрагимович: я как Бенджамин Баттон, но никогда не был старым

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, оформивший дубль в игре 37-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:1), прокомментировал результат встречи.

«Люди говорят мне, что я стар и уже устал от футбола, но я ещё просто разогреваюсь (смеётся). Я как Бенджамин Баттон, за исключением того, что я всегда был молодым и никогда не был старым!

Я думаю, что сейчас в Серри А у большинства игроков есть правильный менталитет для того, чтобы реализовать свой шанс перед чужими воротами. Когда в Серии А появляется шанс забить гол, вы обязательно должны его использовать. Вы должны использовать эту возможность и убить игру.

Продление контракта «Милана» со Стефано Пиоли? Я могу сказать только положительные отзывы о нём, я рад за него, потому что он проделал такую большую работу. Он продолжал идти под огнём, не зная своего будущего, поэтому он полностью заслужил контракт.

Когда ты работаешь так усердно, что-то воздаётся тебе, поэтому я очень рад за него. Команда верит в этого тренера, и я его уважаю. Теперь нам просто нужно посмотреть, какая команда последует за ним», — цитирует Ибрагимовича Football-Italia.

Напомним, что Бенджамин Баттон был героем фильма, который родился стариком и постепенно становился моложе, пока не стал ребенком.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (два — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с миланским клубом действует до 31 августа 2020 года.