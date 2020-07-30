Новичок Серии А «Беневенто» намерен усилиться экс-игроками «Ромы», «Милана» и «Ювентуса»

«Беневенто» под руководством легендарного Филиппо Индзаги намерен серьёзно подойти к вопросу комплектования состава после выхода в Серию А, утверждает Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Так, по информации журналиста, в ближайшее время команду наверняка пополнит экс-защитник «Монако» Камил Глик, а вот вопрос по бывшему форварду «Челси» Лоику Реми всё ещё остаётся открытым и будет решён в течение 48 часов. Уже сейчас набирает обороты идея подписания ещё троих игроков, выступавших в топ-клубах Италии. Речь идёт о игроке «Пармы» Жервиньо, успешно выступавшим в составе «Ромы», а также об итальянском форварде «Лечче» Джанлуке Лападуле, за которого «Милан» в 2016 году отдал € 9,5 млн. Шанс перезапустить свою карьеру под руководством Филиппо Индзаги может получить и игрок «Ювентуса» Марко Пьяца, выступавший в прошлом сезоне в «Андерлехте» на правах аренды.

«Беневенто», набрав 83 очка и оторвавшись от ближайшего преследователя в лице «Кротоне» на 15 очков, уверенно вышел в высший дивизион чемпионата Италии с 1-го места в Серии В.