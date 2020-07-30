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Кепа Аррисабалага имеет худший процент спасений в истории АПЛ

Кепа Аррисабалага имеет худший процент спасений в истории АПЛ
Футбол / Англия 0

У голкипера «Челси» Кепа Аррисабалага самый низкий процент сейвов за всю историю английской Премьер-лиги, информирует Give me Sport. Среди голкиперов, которые провели в АПЛ 10 и более игр, Аррисабалага имеет худший процент спасений — 54,5%. Ранее сообщалось, что «Челси» может отдать Аррисабалагу в аренду.

Кепа Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года и стал самым дорогим вратарём в истории футбола — сумма трансфера составила € 80 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага принял участие в 33 матчах, в которых пропустил 47 голов и совершил 55 сейвов. «Челси» завершил сезон на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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