Кепа Аррисабалага имеет худший процент спасений в истории АПЛ
У голкипера «Челси» Кепа Аррисабалага самый низкий процент сейвов за всю историю английской Премьер-лиги, информирует Give me Sport. Среди голкиперов, которые провели в АПЛ 10 и более игр, Аррисабалага имеет худший процент спасений — 54,5%. Ранее сообщалось, что «Челси» может отдать Аррисабалагу в аренду.
Кепа Аррисабалага перешёл в «Челси» из «Атлетика» летом 2018 года и стал самым дорогим вратарём в истории футбола — сумма трансфера составила € 80 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага принял участие в 33 матчах, в которых пропустил 47 голов и совершил 55 сейвов. «Челси» завершил сезон на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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