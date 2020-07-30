Подруга Роналду показала фото с семейного отдыха

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на странице в социальных сетях поделилась с подписчиками новым фото.
«Что бы ни случилось, вы всегда найдёте уникальный, волшебный и прекрасный способ проявить себя», — подписала снимок девушка.
Напомним, что по итогам сезона Серии А «Ювентус» стал чемпионом Италии. Эта победа стала девятой подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. Для 35-летнего Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 30 июля 2020
-
10:47
-
10:42
-
10:41
-
10:37
-
10:32
-
10:29
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
09:58
-
09:42
-
09:25
-
09:20
-
08:49
-
08:34
-
06:54
-
06:18
-
03:33
-
03:11
-
02:48
-
02:04
-
01:26
-
01:03
-
00:43
-
00:23
-
00:01
- 29 июля 2020
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:34
-
23:20
-
23:03
-
22:41