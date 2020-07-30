Хавбек «Уфы» Урунов был признан лучшим игроком команды в июле
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов был признан лучшим футболистом своей команды в июле, сообщается на официальном сайте клуба.
Урунов набрал 30,2% общих голосов.
«В июльских матчах Остон как всегда был активен на поле, становился лучшим по успешным обводкам и количеству выигранных единоборств», — сообщает пресс-служба башкирского клуба.
Второе место в опросе занял хавбек Даниил Фомин — на его счету 14,3% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков «Уфы» в июле голкипер Александр Беленов, набрав 10,4% от общего количества голосов.
Ранее сообщалось, что в трансфере Остона Урунова заинтересован московский «Спартак». Отметим, что по итогам июня полузащитник сборной Узбекистана был также признан лучшим игроком в составе своей команды.
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