«Зенит» объявил о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербургской команды.



Новое соглашение 31-летнего футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1».



«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — говорится в заявлении.



Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Из стана красно-белых форвард по два раза уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России вызывается с 2011 года. В настоящее время является капитаном национальной команды.



В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету игрока 17 голов и 12 результативных передач.

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