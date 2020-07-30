«Краснодар» возобновил тренировки
Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» сообщила, что команда Мурада Мусаева вышла из отпуска и начала подготовку к матчам нового сезона.
«Быки» вышли из отпуска и начали подготовку к стартовому матчу нового сезона. В первой тренировке чёрно-зелёных участвовали не все футболисты: в полном составе команда соберётся завтра.
Сезон-2020/2021 «быки» начнут в Уфе 9 августа в 17:00", — сообщает пресс-служба в "Твиттере".
Отметим, что по итогам прошедшего сезона чемпионата России «Краснодар» занял третье место. Таким образом, команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне команда Мусаева также участвовала в квалификации турнира, но не смогла пробить на групповой этап, остановившись на раунде плей-офф.
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