Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брентфорд» победил «Суонси» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

«Брентфорд» победил «Суонси» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» принимал «Суонси Сити». Встреча прошла на стадионе «Гриффин Парк» в Брентфорде и завершилась со счётом 3:1.

Уже в первые 15 минут хозяевам удалось дважды поразить ворота соперников – по голу забили нападающий Олли Уоткинс и полузащитник Эмилиано Хансен. В самом начале второго тайма форвард Брайан Мбемо довёл счёт до разгромного. Гости ответили лишь точным ударом нападающего Риана Брустера, арендованного у «Ливерпуля».

Первый матч команд завершился победой «Суонси» со счётом 1:0. Таким образом, в финал плей-офф Чемпионшипа вышел «Брентфорд». Соперником «пчёл» станет победитель пары «Кардифф Сити» – «Фулхэм». В первом матче «дачники» переиграли соперника на выезде (2:0).

Англия - Чемпионшип. Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
29 июля 2020, среда. 21:45 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Суонси Сити
Суонси
1:0 Уоткинс – 11'   2:0 Хансен – 15'   3:0 Мбемо – 46'   3:1 Брустер – 78'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020