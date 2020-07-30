«Брентфорд» победил «Суонси» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» принимал «Суонси Сити». Встреча прошла на стадионе «Гриффин Парк» в Брентфорде и завершилась со счётом 3:1.
Уже в первые 15 минут хозяевам удалось дважды поразить ворота соперников – по голу забили нападающий Олли Уоткинс и полузащитник Эмилиано Хансен. В самом начале второго тайма форвард Брайан Мбемо довёл счёт до разгромного. Гости ответили лишь точным ударом нападающего Риана Брустера, арендованного у «Ливерпуля».
Первый матч команд завершился победой «Суонси» со счётом 1:0. Таким образом, в финал плей-офф Чемпионшипа вышел «Брентфорд». Соперником «пчёл» станет победитель пары «Кардифф Сити» – «Фулхэм». В первом матче «дачники» переиграли соперника на выезде (2:0).
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