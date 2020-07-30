Широков отреагировал на слова Дзюбы, что «Спартак» при Якине ставил цель попасть в пятёрку

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал высказывание экс-форварда красно-белых Артёма Дзюбы, рассказавшего в интервью «Чемпионату», что клуб при главном тренере Мурате Якине ставил задачу попасть в топ-5 Российской Премьер-Лиги.
«Лично я у Асхабадзе спрашивал про задачу перед Якином. Наверное, он сказал о попадании в пятёрку. Тогда я ответил, что этого, скорее всего, не будет.
Возможно, и я, и Дзюба имели разные разговоры с руководством, но итог-то был один. Разговор о том, что задача у Якина попасть в пятёрку, был, это произошло после окончания первой части сезона. Мнениями об этом с Дзюбой мы могли обменяться, но прошло много лет, всё уже не вспомнишь. Для него это более яркое впечатление, он всё-таки воспитанник «Спартака», ушёл тогда из клуба, вот и помнит всё лучше меня. Согласен ли я с его оценкой того «Спартака»? С тем менеджментом Артём работал гораздо больше меня, ему виднее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2020
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