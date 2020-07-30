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«Тоттенхэм» показал форму на следующий сезон

«Тоттенхэм» показал форму на следующий сезон
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм» представил главный и гостевой комплекты экипировки на следующий сезон в социальных сетях.

Основной комплект выполнен в традиционных цветах клуба.

Гостевой комплект выполнен в тёмно-зелёном цвете. Техническим спонсором клуба является компания Nike.

Напомним, что по итогам чемпионата Англии сезона-2019/2020 лондонский клуб расположился на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 59 очков. Благодаря этому результату команда Жозе Моуринью попала в еврокубки. В следующем сезоне «Тоттенхэм» начнёт выступления в Лиге Европы со стадии квалификации. Прямую путёвку в групповой этап получил «Лестер Сити», оказавшийся на строчку выше «шпор».

Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», набравший 99 очков. Это чемпионство стало для красных первым за 30 лет.

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