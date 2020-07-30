Генрих Мхитарян прокомментировал выход «Ромы» в Лигу Европы
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян после победы в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Торино» (3:2) прокомментировал выход своей команды в Лигу Европы.
Напомним, благодаря этой победе «Рома» гарантировала себе пятое место в чемпионате Италии, которое предоставляет путёвку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон. В последнем туре Серии А римляне сыграют с «Ювентусом», который уже стал чемпионом Италии.
«Мы показали свои характер и амбиции. Это была непростая игра, но мы должны были победить. Я рад, что нам удалось обеспечить себе место в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне», — написал футболист в "Инстаграме".
Отметим, что в ходе встречи с «Торино» Мхитарян отметился результативной передачей.
- 30 июля 2020
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