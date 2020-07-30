Влашич — игрок сезона по версии читателей «Чемпионата». У Дзюбы в два раза меньше голосов

«Чемпионат» на своей странице во «ВКонтакте» провёл голосование, в котором читателям предлагалось выбрать лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020. Участие в опросе, который длился шесть дней, приняло более 36 тыс. человек.
Победителем стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, за которого проголосовали более 15,8 тыс. подписчиков, что составило 43,99% голосов. За нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, занявшего второе место, отдали голос в два раза меньше людей – 7,9 тыс. (21,88%). Первую тройку замкнул хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук (4 тыс., 11,26%).
Показатели других футболистов: Евгений Луценко («Арсенал») – 2,2 тыс. (6,21%), Сердар Азмун («Зенит») – 1,6 тыс. (4,5%), Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 1,5 тыс. (4,3%), Вильмар Барриос («Зенит») – 1 тыс. (2,7%), Эрик Бикфалви («Урал») – 860 (2,38%).
Напомним, победителем голосования тренеров, капитанов команд и журналистов «Чемпионата» стал Дзюба.
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