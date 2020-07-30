Игрок «Зенита» Капленко проведёт сезон в «Оренбурге»

«Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе хавбека Кирилла Капленко на правах аренды до конца сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте клуба.



«В сентябре 2017-го дебютировал в основном составе сине-бело-голубых в игре против «Уфы». В сезоне-2017/2018 сыграл ещё дважды — в Кубке России против петербургского «Динамо» и в РПЛ против «Ахмата».



За «Зенит»-2 Капленко провёл 32 матча в ФНЛ (сделал 3 результативные передачи) и 16 — в ПФЛ (3 голевых паса).



Футбольный клуб «Зенит» желает Кириллу Капленко удачи в сезоне!» — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 футбольный клуб «Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и покинул Российскую Премьер-Лигу.