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Игрок «Зенита» Капленко проведёт сезон в «Оренбурге»

Игрок «Зенита» Капленко проведёт сезон в «Оренбурге»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе хавбека Кирилла Капленко на правах аренды до конца сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте клуба.

«В сентябре 2017-го дебютировал в основном составе сине-бело-голубых в игре против «Уфы». В сезоне-2017/2018 сыграл ещё дважды — в Кубке России против петербургского «Динамо» и в РПЛ против «Ахмата».

За «Зенит»-2 Капленко провёл 32 матча в ФНЛ (сделал 3 результативные передачи) и 16 — в ПФЛ (3 голевых паса).

Футбольный клуб «Зенит» желает Кириллу Капленко удачи в сезоне!» — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 футбольный клуб «Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и покинул Российскую Премьер-Лигу.

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