Широков: Кокорину сегодня не стоит идти в «Спартак» – в ближайший год ничего не выиграет

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу возможного перехода Александра Кокорина в московский клуб.
«Как я понял, Кокорин ещё не разговаривал с Ротенбергом, а эта беседа может быть ключевой в принятии решения. Сегодня в «Спартак» ему идти не стоит, ни там, ни в «Сочи», в ближайший год он ничего не выиграет. Но надо знать приоритет Кокорина – деньги, игровое время или столица. Денег, наверное, в «Спартаке» ему дадут чуть больше, плюс здесь Москва. Хотя мне трудно говорить, может, он и к Сочи привык уже. Хотя мне всё-таки кажется, что он выберет Москву.
Да, у «Спартака» и так есть три форварда, но он выше уровнем тех, кто есть в команде. О его связке с Соболевым говорить рано, да и вряд ли Понсе с Джорданом будут сидеть и смотреть, как хороши на поле Соболев с Кокориным.
Фанаты приветствовать его могут по-разному. Будет приносить пользу – всё будет нормально, не будет – получит двойной огонь критики», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2020
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