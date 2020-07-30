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РФС провёл ребрендинг женского чемпионата России по футболу

РФС провёл ребрендинг женского чемпионата России по футболу
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём сайте объявил о ребрендинге чемпионата России среди женских команд.

Турнир будет носить новое название — «Суперлига» и стартует в субботу, 1 августа. В 1-м туре ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Локомотив» примет «Краснодар», «Чертаново» сразится с «Рязанью-ВДВ», а «Звезда-2005» встретится с «Енисеем».

Обычно женский чемпионат России начинается весной, но в этом году его старт был сдвинут на август. Суперлига пройдёт в два круга, а не в три, как в прошлом сезоне. За четыре месяца клубы сыграют 14 туров.

В турнире сыграют восемь команд. В Суперлиге дебютируют сразу два клуба: «Зенит» и «Краснодар», который был основан на базе бронзового призера ЧР-2019, краснодарской «Кубаночки».

Что касается логотипа Суперлиги, он состоит из трёх элементов, которые символизируют три ценности турнира: открытость, равные возможности и сопричастность. Вместе они образуют форму мяча — традиционного символа игры, который демонстрирует, что женский футбол является неотъемлемой частью футбольного мира.

Фото: Официальный сайт РФС

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