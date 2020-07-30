Прокуратура запросила для экс-капитана «Рубина» Харламова более 16 лет тюрьмы

Бывшему футболисту «Рубина» Сергею Харламову грозит серьёзное наказание в виде длительного лишения свободы.



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», сегодня, 30 июля, состоялось заседание по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост», в ходе которого представитель прокуратуры запросил для экс-капитана казанской команды 16,5 лет тюрьмы. Для остальных фигурантов дела были запрошены сроки от 16 лет до 18,5.



Деятельность пирамиды распространялась на 23 региона России и насчитывала 40 филиалов. На имущество фигурантов, общая стоимость которого составила 300 млн рублей, был наложен арест. По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн рублей были легализованы.



Харламов защищал цвета «Рубина» с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год. В казанском клубе он завершил свою карьеру.

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