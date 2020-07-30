«Севилья» вернулась к тренировкам. Ранее в клубе был выявлен коронавирус

Игроки испанской «Севильи» вернулись к тренировкам и таким образом продолжают подготовку к матчу 1/8 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой», сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, что вчера стало известно о заражении коронавирусом в составе команды. Заболевшим оказался хавбек Неманья Гудель.
На официальном сайте клуба сообщается, что остальные футболисты прошли тесты, которые показали отрицательный результат. Таким образом, команда сможет вернуться к тренировкам.
Через восемь дней, 6 августа, «Севилье» предстоит сыграть с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. По решению УЕФА все решающие матчи турнира пройдут в Германии. Схожие меры были приняты в отношении Лиги чемпионов, которую доиграют в Португалии.
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