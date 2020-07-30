Широков — о жалобах «Локомотива» на календарь: они все 30 туров дома хотят играть?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал критику календаря нового сезона Российской Премьер-Лиги со стороны председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.
«Пусть «Локомотив» на Суперкубок хоть третьим составом выйдет. У них будет минус трофей, не у кого-то ещё. Но это покажет отношение «Локомотива» не только к своим болельщикам, а к любителям футбола в принципе – они ведь хотят посмотреть матч с хорошей афишей, играют первая и вторая команды лиги. У «Локомотива» есть тренер, менеджмент, игроки – ротируйте состав и спокойно проходите семь игр за 21 день. Так всем играть, вообще-то, и «Зенит» почему-то не ноет.
Самое интересное, что сначала они говорят: «Все в равных условиях, со всеми играем дома и в гостях». А когда календарь публикуют, то им сразу всё не то. Хотя дальних выездов у нас нет, к чему они придираются? Дольше трёх часов никуда лететь на надо. Может, «Локо» хочет все 30 туров дома играть? Сейчас пройдёт август, и будут кричать, что они устали», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2020
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