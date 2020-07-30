«Динамо» проведёт товарищеский матч с «Химками»

Московское «Динамо» в своём «твиттере» сообщило о предстоящем матче с «Химками».



Товарищеская встреча команд состоится в воскресенье, 2 августа, на стадионе «Арена Химки», где свои домашние матчи проводит подмосковный коллектив. Игра пройдёт при пустых трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Динамо» по итогам минувшего сезона заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. Благодаря победе в Кубке России «Зенита», который также стал чемпионом страны, бело-голубые попали в квалификационный раунд Лиги Европы.



«Химки» в свою очередь в завершённом досрочно розыгрыше Футбольной национальной лиги финишировали на второй строчке в турнирной таблице, набрав 54 очка в 27 турах, и вышли в Премьер-Лигу.

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