Подпалый назначен главным тренером «Арсенала» на следующий сезон

Главным тренером тульского «Арсенала» был назначен Сергей Подпалый.



Напомним, что специалист подхватил команду в ходе предыдущего сезона после увольнения Игоря Черевченко.



«Сезон ещё сложен был тем, что Сергей Иванович [Подпалый] возглавил команду уже в ходе сезона, но, несмотря на все эти нюансы, дал результат, и руководством было принято решение назначить его главным тренером уже на новый сезон. Большой кредит доверия, Сергей Иванович, необходимо за небольшое оставшееся количество дней мобилизоваться и вступить в новый сезон уже во всеоружии», — приводят слова губернатора Тульской области Сергея Егорова "Вести Тула".

По итогам минувшего чемпионата «Арсенал» занял восьмое место. Прошлым летом команда не сумела преодолеть квалификацию Лиги Европы.