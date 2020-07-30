Мирча Луческу: «Шахтёр» для меня — сумасшедшая история, но эта страница перевёрнута

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о своей работе в донецком «Шахтёре», который он возглавлял с 2004 по 2016 год.
«Шахтёр» для меня – сумасшедшая история. Но уже история – всё прошло. Была проделана классная работа. Однако я — профессиональный тренер. Чувства чувствами, но я должен идти вперёд. Я пришёл из итальянского чемпионата, где тренеры переходили из одной команды в другую. Эмоции остаются, но профессионалы – игроки и тренеры – должны переходить на новый уровень, в новые команды.
Президент «Динамо» пригласил меня, и я знал, что здесь талантливая молодёжь. Мне это нравится. Самое главное – вырастить этих ребят с мыслью о том, чтобы добиться успехов. Удовлетворение нужно получить и от прогресса ребят, и от побед. В футболе всё должно быть в удовольствие. Испытываю больше уважение к тому, что было в «Шахтёре». Спасибо президенту, футболистам, болельщикам… Но эта страница перевёрнута. Начинается новая страница, новая жизнь», — цитирует Луческу «Террикон».
- 30 июля 2020
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