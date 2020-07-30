Вагнер Лав: одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры был ЦСКА

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав признался, что мог вернуться в ЦСКА, за который он выступал ранее.

Этим летом сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с московским клубом.

«Один или два раза ко мне обращались российские клубы. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА, другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть (ЦСКА).



Гарантии от ЦСКА? Это случилось ещё до контактов с ЦСКА. Я расторг контракт с «Кориантиансом» с одной целью — спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал», — приводит слова игрока Vseprosport.