Марко Араторе вернулся в расположение «Урала»
Полузащитник Марко Араторе вернулся в футбольный клуб «Урал», сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
Прошедший сезон швейцарский футболист провёл в аренде в «Лугано».
«К нашей команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провёл в швейцарском «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами», — сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что контракт полузащитника с «Уралом» действует до конца сезона-2020/2021.
Футболист подписал контракт с российским клубом летом 2018 года. Ранее Араторе выступал за швейцарский «Санкт-Галлен». Отметим, что в сезоне-2018/2019 игрок провёл за «Урал» 19 матчей и сделал четыре результативные передачи.
- 30 июля 2020
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