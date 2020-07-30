Марко Араторе вернулся в расположение «Урала»

Полузащитник Марко Араторе вернулся в футбольный клуб «Урал», сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".



Прошедший сезон швейцарский футболист провёл в аренде в «Лугано».



«К нашей команде присоединился вернувшийся из аренды швейцарский полузащитник Марко Араторе. Минувший сезон 29-летний футболист провёл в швейцарском «Лугано», где сыграл 22 матча, отметившись 3 голами», — сообщает пресс-служба клуба.



Отметим, что контракт полузащитника с «Уралом» действует до конца сезона-2020/2021.

Футболист подписал контракт с российским клубом летом 2018 года. Ранее Араторе выступал за швейцарский «Санкт-Галлен». Отметим, что в сезоне-2018/2019 игрок провёл за «Урал» 19 матчей и сделал четыре результативные передачи.