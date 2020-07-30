Шатов: мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов прокомментировал свой переход в казанскую команду.

«Всё произошло достаточно легко. Мне позвонил Леонид Викторович [Слуцкий], которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я ещё был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА, но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь. В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное, я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в «Рубин». Всё хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, всё прошло тихо, гладко (смеётся).



Мне исполнилось всего лишь 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий и, так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьют через край», — приводит слова Шатова пресс-служба «Рубина».