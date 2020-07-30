УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может пройти не в Испании.
Как сообщает RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии.
Организация направила запрос в местный департамент здравоохранения, и место проведения матча будет зависеть от ответа. Решение будет принято до конца недели.
Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 8 августа, изначально местом проведения должен был стать стадион «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча, прошедшая в Неаполе 25 февраля, завершилась со счётом 1:1.
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