Сенников: кого должен бояться «Локомотив»? Это их должны бояться

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал жалобы руководства «железнодорожников» на календарь нового сезона РПЛ.

«Было не очень много вариантов по составлению календаря, сжатые сроки заставили так сделать. Был шанс перенести Суперкубок на зиму, но хорошо, что его проведут перед стартом. «Зенит» и «Локомотив» в равных условиях.



Мне тоже особо не понятно выступление «Локомотива», но, наверное, все хотят более лёгкий календарь в начале. Но давайте не забывать, что «Локо» — команда Лиги чемпионов, кого они должны бояться? Это соперники их должны бояться. Я не вижу никаких опасений для них. Суперкубок может их замотивировать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.