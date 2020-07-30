Пауло Дибала: девять чемпионств «Ювентуса» подряд — невероятно. Уже думаем о 10-м

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался об очередной победе команды в итальянской Серии А.
«Сохранять концентрацию и амбициозность бывает трудно, но каждая победа – особенная. Думаю, это самое важное. Я люблю побеждать, мои партнёры – тоже, как и сам клуб. Это делает нас победителями. Но, конечно, помогает и то, что на каждой позиции у нас играют сильнейшие футболисты в мире. Мы гордимся собой, девять чемпионских титулов подряд – это невероятно, и мы уже думаем о 10-м», — приводит слова Дибалы The Guardian.
«Ювентус», набрав 83 очка в 37 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь «бьянконери», «Интер», отстаёт на 4 очка. В Лиге чемпионов в следующей кампании Италию также представят «Аталанта» и «Лацио».
- 30 июля 2020
-
16:43
-
16:38
-
16:06
-
16:05
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:29
-
15:21
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:42
-
13:28
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:03
-
12:46
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:17
-
12:13
-
12:02
-
11:43
-
11:32
-
11:31
-
11:07