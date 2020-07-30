Пауло Дибала: девять чемпионств «Ювентуса» подряд — невероятно. Уже думаем о 10-м

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался об очередной победе команды в итальянской Серии А.



«Сохранять концентрацию и амбициозность бывает трудно, но каждая победа – особенная. Думаю, это самое важное. Я люблю побеждать, мои партнёры – тоже, как и сам клуб. Это делает нас победителями. Но, конечно, помогает и то, что на каждой позиции у нас играют сильнейшие футболисты в мире. Мы гордимся собой, девять чемпионских титулов подряд – это невероятно, и мы уже думаем о 10-м», — приводит слова Дибалы The Guardian.



«Ювентус», набрав 83 очка в 37 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь «бьянконери», «Интер», отстаёт на 4 очка. В Лиге чемпионов в следующей кампании Италию также представят «Аталанта» и «Лацио».

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