Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении нападающего Фёдора Смолова из испанского клуба в «Локомотив» по истечении срока аренды.
«Как и говорилось, у Феди было два варианта: оставаться или возвращаться, всё было за него. В «Локомотиве» сменился тренер, Николич посмотрел, наверное, и сказал, что он нужен. Тем более «Локо» реально нужен нападающий. В Испании, скорее всего, сказали, что дорого, либо просто не захотели выкупать. Главное, что Смолов попробовал и поиграл.
Начало у него было шикарное, а потом небольшой простой. Я вчера смотрел испанскую прессу, а там было написано: «Испанские гранды вздохнули». Написано было с намёком и знаком вопроса в конце. У всех неоднозначное мнение, но переживать не за что, когда у тебя есть запасной вариант. Всё смазала пандемия, кто-то тренировался, кто-то сидел дома, кто-то переболел. Кого-то эта ситуация даже сломала.
Спасибо Фёдору, что помог «Сельте» остаться! Теперь он должен помогать «Локомотиву» в Лиге чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 30 июля 2020
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