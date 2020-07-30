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Шатов — о своём уходе из «Зенита»: у меня было мало практики. Я не хотел отсиживаться

Шатов — о своём уходе из «Зенита»: у меня было мало практики. Я не хотел отсиживаться
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов объяснил, почему он решил покинуть «Зенит».

«Конечно, я смотрел матчи «Рубина», переживал, болел. С Пашей Могилевцем мы были в «Зените», с Димой Тарасовым по сборной знаком, с Ваней Игнатьевым познакомились, когда на полгода уходил «на стажировку» в «Краснодар». Знакомы со Славой Подберёзкиным, хотя нигде не пересекались и не играли вместе.

Как футболист, я постараюсь приложить максимум усилий, показать то, что умею, что во мне ещё есть силы и желание, потому что я люблю футбол, футбол – моя страсть. Одна из причин, что я перешёл сюда, — у меня там было мало игровой практики. Я не хотел нигде отсиживаться, искал возможность, чтобы быть на этом зелёном газоне. Это моя радость, я занимаюсь с детства, и без этого никуда», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Шатов: мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена
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