«В Испании страшно». Президент «Наполи» — о возможном переносе игры с «Барсой»
Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможный перенос матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии. Организация направила запрос в местный департамент здравоохранения, и место проведения матча будет зависеть от ответа.
Становилось известно, что решение будет принято до конца текущей недели.
«В Испании страшно. Почему мы не можем сыграть против «Барселоны» в Португалии?» — приводит слова президента футбольного клуба El Chiringuito TV.
УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию
- 30 июля 2020
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