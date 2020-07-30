«В Испании страшно». Президент «Наполи» — о возможном переносе игры с «Барсой»

Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможный перенос матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».



Ранее сообщалось, что УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии. Организация направила запрос в местный департамент здравоохранения, и место проведения матча будет зависеть от ответа.

Становилось известно, что решение будет принято до конца текущей недели.

«В Испании страшно. Почему мы не можем сыграть против «Барселоны» в Португалии?» — приводит слова президента футбольного клуба El Chiringuito TV.