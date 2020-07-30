Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«В Испании страшно». Президент «Наполи» — о возможном переносе игры с «Барсой»

«В Испании страшно». Президент «Наполи» — о возможном переносе игры с «Барсой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможный перенос матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии. Организация направила запрос в местный департамент здравоохранения, и место проведения матча будет зависеть от ответа.

Становилось известно, что решение будет принято до конца текущей недели.

«В Испании страшно. Почему мы не можем сыграть против «Барселоны» в Португалии?» — приводит слова президента футбольного клуба El Chiringuito TV.

УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020