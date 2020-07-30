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«Боруссия» вновь лишилась Марко Ройса из-за травмы. Он выбыл на неопределённый срок

«Боруссия» вновь лишилась Марко Ройса из-за травмы. Он выбыл на неопределённый срок
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» в своём официальном «твиттере» сообщила о травме нападающего Марко Ройса.

У капитана «шмелей» было выявлено воспаление повреждённого ранее сухожилия приводящих мышц. 31-летний футболист выбыл из строя на неопределённый срок.

«К сожалению, сухожилие всё ещё воспалено. Он пока не может тренироваться с командой. Трудно давать прогноз по срокам восстановления. Так обычно бывает с подобными травмами», — сказал спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк.

Ройс защищает цвета «Боруссии» с 2012 года, а до этого выступал за одноимённый клуб из Мёнхенгладбаха. В минувшем сезоне форвард принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Марко Ройс может перенести операцию. Он пропустил 981 день за 8 лет в «Боруссии»
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