Радимов: раньше запросто мог психовать, что нет результата. Сейчас по-другому

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, насколько он изменился за годы работы тренером.

«Честно говоря, изначально я не хотел этим заниматься. Я был начальником команды и понял, что меня постоянно тянет к полю. Поэтому пошёл на тренерские курсы, помогал в штабе Спаллетти. Когда работаешь с такими мастерами, это всегда интересно. Так получилось, что я начал работать в молодёжном составе с Анатолием Викторовичем Давыдовым, у которого многому научился. Со временем понял, что если ты умеешь передавать молодым игрокам свои знания и умения, особенно если им это интересно и полезно, то это всегда замечательно. Так постепенно мне всё больше и больше начинала нравиться тренерская работа.



С тех пор я сильно изменился. Если раньше запросто мог психовать, что нет результата, то сейчас по-другому. Скоро начинается новый сезон в ПФЛ, состав только формируется, а многие игроки, выступавшие за нас в прошлом сезоне, помочь не смогут. Например, Прохин, Шамкин, Мусаев перешли в первую команду. Капленко уехал, Гойло уехал, Рукас уехал, Гасилин тоже уехал. Из стартового состава прошлого сезона остался только Воробьёв. Если бы это случилось лет пять-семь назад, я бы начал переживать по этому поводу, но сейчас я понимаю, что паниковать не надо. Знаю, как надо работать. Ребятам, которые впервые будут выступать во второй лиге, надо будет помогать», — приводит слова Радимова сайт «Зенита».