«Химки» назначили нового спортивного директора

«Химки» на своём официальном сайте объявили о назначении нового спортивного директора клуба.
Должность занял Сергей Егоров. После окончания карьеры футболиста он занимал аналогичный пост в калининградской «Балтике», где работал в течение пяти лет. После специалист трудился исполнительным директором в казахстанском «Шахтёре», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».
«Рады приветствовать Сергея Викторовича в «Химках»! Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе!» — говорится в заявлении.
Ранее в «Химках» произошла смена генерального директора. Вместо Василия Иванова должность занял Александр Зайцев.
«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге.
- 30 июля 2020
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