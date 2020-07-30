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«Химки» назначили нового спортивного директора

«Химки» назначили нового спортивного директора
Футбол / РПЛ 0

«Химки» на своём официальном сайте объявили о назначении нового спортивного директора клуба.

Должность занял Сергей Егоров. После окончания карьеры футболиста он занимал аналогичный пост в калининградской «Балтике», где работал в течение пяти лет. После специалист трудился исполнительным директором в казахстанском «Шахтёре», а перед назначением в «Химки» возглавлял спортивный отдел в «Факеле».

«Рады приветствовать Сергея Викторовича в «Химках»! Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе!» — говорится в заявлении.

Ранее в «Химках» произошла смена генерального директора. Вместо Василия Иванова должность занял Александр Зайцев.

«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге.

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