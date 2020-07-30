Черчесов: лучшим Дзюбу делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился с тем, что форвард «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим игроком прошедшего сезона, и поделился мнением, кто из игроков ещё порадовал его своим прогрессом.
«Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что всё объективно. Хотя достойных соперников у него было немало – Азмун, Миранчук, Крыховяк… Список можно продолжить.
Это был очень необычный сезон. В нём о прогрессе мы позволяли себе только аккуратно мечтать. И важнее было сохранить то, что мы имели. Гораздо больше мы следили, чтобы игроки из основной обоймы и ближайшей перспективы не растеряли что-то из своих лучших качеств. Не могу сказать, что нас устроило всё, что мы увидели, но ситуация такая, какая она есть», — приводит слова тренера «Комсомольская правда».
- 30 июля 2020
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