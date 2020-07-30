Переговоры тер Штегена с «Барселоной» осложняют предложения от «Баварии» и «Челси»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.



Как сообщает Cadena Ser, обе стороны хотят достичь договорённости, но руководство сине-гранатовых смотрит на нынешнее положение вещей более оптимистично, чем представители 28-летнего футболиста. Отмечается, что переговоры осложняет тот факт, что у тер Штегена есть два предложения от европейских клубов. Этими клубами являются «Бавария» и «Челси».



Действующее соглашение тер Штегена с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. За каталонскую команду немец выступает с 2014 года, а ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», воспитанником которой является. В минувшем розыгрыше испанской Примеры голкипер принял участие в 36 матчах и пропустил 36 голов. На его счету также 2 голевых паса и 1 жёлтая карточка.

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