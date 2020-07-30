Тюльпанова: когда выносили гроб с отцом, Кержаков сказал, что он ничего для него не сделал

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, вспомнила, как узнала о смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова, а также рассказала о поведении бывшего мужа на похоронах.



«Я сидела на полу в торговом центре, пока не пришёл Саша и не повёз меня домой. Мне было очень страшно туда идти. Приехали папины коллеги. Вместо слов соболезнования, за редким исключением, они начали говорить, какое количество неких акций принадлежит нам, а какое — им. Мама была абсолютно потерянной. Я считаю, что она не восстановилась до сих пор.



Хотелось лечь, уснуть и никогда не вспоминать об этом. Это было 4 апреля, а 6-го его похоронили. Очень много людей пришло поддержать нас. Было совершенно невозможно видеть этого человека в гробу, с зашитой головой…



Помню, как заплакал мой брат. Я не видела, чтобы он плакал, за все на тот момент 12 лет его жизни. Это было самое тяжёлое время для нашей семьи. Я надеялась, что за моими плечами стоит Саша, что мы не одни. Но как же глубоко я ошибалась… Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал». Фраза резанула и запомнилась, но в тот момент я не могла до конца оценить весь её цинизм. А 10 апреля у меня начались схватки», — приводит слова Тюльпановой StarHit.