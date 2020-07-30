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Станислав Черчесов: «Зенит» собрал все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?

Станислав Черчесов: «Зенит» собрал все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги минувшего сезона чемпионата России.

«Турнирная таблица лучшего всего ответит на вопрос, действительно ли „Зенит“ сильнее всех. «Зенит» сделал хорошие приобретения, состав у него укомплектован очень качественными игроками, а перед паузой питерцы создали себе хороший отрыв. Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

Но важно было вот что: «Зенит» — единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог – собрали все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?" — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».

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