Станислав Черчесов: «Зенит» собрал все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги минувшего сезона чемпионата России.
«Турнирная таблица лучшего всего ответит на вопрос, действительно ли „Зенит“ сильнее всех. «Зенит» сделал хорошие приобретения, состав у него укомплектован очень качественными игроками, а перед паузой питерцы создали себе хороший отрыв. Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.
Но важно было вот что: «Зенит» — единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог – собрали все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?" — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».
- 30 июля 2020
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