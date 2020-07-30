«Зенит» может приобрести защитника сборной Турции

Защитник дюссельдорфской «Фортуны» и сборной Турции Каан Айхан может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Отмечается, что на Каана также нацелена «Аталанта», однако сине-бело-голубые ближе к завершению сделки. Трансфер турецкого защитника оценивается в € 10 млн.

Айхан выступает в составе дюссельдорфской «Фортуны» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 турецкий защитник принял участие в 31 матче немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Ранее Каан играл за «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт». С 2016 года футболист защищает цвета национальной команды Турции.