Андреа Пирло стал главным тренером молодёжной команды «Ювентуса»
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло стал главным тренером молодёжной команды туринского клуба, сообщается на официальном сайте «Ювентуса». На посту наставника команды U23 Пирло сменил Фабио Пеккью.
Пирло играл за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач. Вместе с «Ювентусом» Пирло становился чемпионом Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладателем Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013). Пирло ещё не работал на должности тренера.
Молодёжная команда «Ювентуса» U23 выступает в итальянской Серии С. В сезоне-2019/2020 команда выиграла Кубок Серии С.
- 30 июля 2020
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