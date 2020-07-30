Андреа Пирло стал главным тренером молодёжной команды «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло стал главным тренером молодёжной команды туринского клуба, сообщается на официальном сайте «Ювентуса». На посту наставника команды U23 Пирло сменил Фабио Пеккью.

Пирло играл за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач. Вместе с «Ювентусом» Пирло становился чемпионом Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладателем Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013). Пирло ещё не работал на должности тренера.

Молодёжная команда «Ювентуса» U23 выступает в итальянской Серии С. В сезоне-2019/2020 команда выиграла Кубок Серии С.