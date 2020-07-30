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Бизнесмены из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»

Бизнесмены из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»
Футбол / Англия 0

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers отказались от покупки «Ньюкасл Юнайтед».

«Мы пришли к решению отказаться от приобретения футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». Делаем это с сожалением, так как мы были полностью готовы инвестировать в отличный город Ньюкасл. Верим, что могли бы вернуть клуб на то место, которое он заслужил исторически. К сожалению, затянувшийся процесс приобретения клуба в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределённостью сделал потенциальные инвестиции нежизнеспособными», — приводит Sky Sports совместное заявление инвесторов.

В мае сообщалось, что переход «Ньюкасл Юнайтед» под влияние новых владельцев может не состояться, несмотря на достигнутую ранее договорённость о продаже клуба. Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. Ранее борьбу с пиратством вели ведущие лиги континента, среди которых и английская Премьер-лига, однако в итоге дело дошло до верховного органа.

Инициатором сделки по покупке клуба был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также возглавляет государственный инвестиционный фонд.

Продажа «Ньюкасла» новым владельцам из Саудовской Аравии оказалась под угрозой срыва
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