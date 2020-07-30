Бизнесмены из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers отказались от покупки «Ньюкасл Юнайтед».
«Мы пришли к решению отказаться от приобретения футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». Делаем это с сожалением, так как мы были полностью готовы инвестировать в отличный город Ньюкасл. Верим, что могли бы вернуть клуб на то место, которое он заслужил исторически. К сожалению, затянувшийся процесс приобретения клуба в нынешних условиях в сочетании с глобальной неопределённостью сделал потенциальные инвестиции нежизнеспособными», — приводит Sky Sports совместное заявление инвесторов.
В мае сообщалось, что переход «Ньюкасл Юнайтед» под влияние новых владельцев может не состояться, несмотря на достигнутую ранее договорённость о продаже клуба. Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. Ранее борьбу с пиратством вели ведущие лиги континента, среди которых и английская Премьер-лига, однако в итоге дело дошло до верховного органа.
Инициатором сделки по покупке клуба был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также возглавляет государственный инвестиционный фонд.
- 30 июля 2020
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