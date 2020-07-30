Роман Нойштедтер попрощался с «Динамо»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер попрощался с московским клубом. Ранее «Динамо» решило не продлевать контракты с Нойштедтером и ещё шестью футболистами команды.



«Динамовцы, спасибо вам большое. Для меня было честью выступать за ваш клуб. Всего хорошего в будущем», — написал Нойштедтер на своей странице в «Инстаграме».



Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче». Ранее футболист также играл за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч. Ранее сообщалось, что защитник может вернуться в турецкую Суперлигу.

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