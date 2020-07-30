Роман Нойштедтер попрощался с «Динамо»
Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер попрощался с московским клубом. Ранее «Динамо» решило не продлевать контракты с Нойштедтером и ещё шестью футболистами команды.
«Динамовцы, спасибо вам большое. Для меня было честью выступать за ваш клуб. Всего хорошего в будущем», — написал Нойштедтер на своей странице в «Инстаграме».
Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче». Ранее футболист также играл за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч. Ранее сообщалось, что защитник может вернуться в турецкую Суперлигу.
Московское «Динамо» объявило об уходе 7 футболистов
- 30 июля 2020
-
19:50
-
19:38
-
19:34
-
19:18
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:45
-
18:21
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
16:38
-
16:06
-
16:05
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:29
-
15:21
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:08
Партнерский контент