Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» пройдёт, как запланировано

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» пройдёт в Каталонии, как и было запланировано.
Ранее сообщалось, что УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии.
«Мы следим за ситуацией и контактируем с местными властями. Встреча пройдёт в Барселоне, как и планировалось», — говорится в заявлении УЕФА.
Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 8 августа, изначально местом проведения должен был стать стадион «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча, прошедшая в Неаполе 25 февраля, завершилась со счётом 1:1.
- 30 июля 2020
-
19:50
-
19:38
-
19:34
-
19:18
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:45
-
18:21
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
16:38
-
16:06
-
16:05
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:29
-
15:21
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:08