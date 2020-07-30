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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» пройдёт, как запланировано

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» пройдёт, как запланировано
Футбол / Лига чемпионов 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» пройдёт в Каталонии, как и было запланировано.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии.

«Мы следим за ситуацией и контактируем с местными властями. Встреча пройдёт в Барселоне, как и планировалось», — говорится в заявлении УЕФА.

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 8 августа, изначально местом проведения должен был стать стадион «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча, прошедшая в Неаполе 25 февраля, завершилась со счётом 1:1.

УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию
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