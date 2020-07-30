«Сочи» предлагал Кокорину зарплату в € 1,5 млн в год

Как стало известно «Чемпионату», вчера, 29 июля, у нападающего Александра Кокорина была встреча с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко.
На ней руководитель клуба предложил нападающему контракт с зарплатой € 1,5 млн в год плюс бонусы на ту же сумму. Кокорин это предложение отклонил и решил перейти в «Спартак», где ему дали зарплату выше.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать.
Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
- 30 июля 2020
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