Евсеев: стоимость 16 игроков «Уфы» выросла. Это один из главных критериев работы тренеров

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал изменения, которые портал Transfermarkt внёс в данные о рыночной стоимости игроков, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
«Transfermarkt назвал игроков Премьер-Лиги, которые за последний сезон больше всего выросли/потеряли в цене. Посмотрел с интересом эти рейтинги. Фомин попал в топ-10 по приросту стоимости (плюс € 1,5 млн). Хотя я думаю, что больше. В десятке лучших из клубов, не боровшихся за Лигу чемпионов, только он и Кварацхелия.
Интересная статистика по «Уфе». В этом новом рейтинге Transfermarkt стоимость 16 наших игроков выросла за этот сезон. Считаю это одним из главных критериев работы тренерского штаба. И отношением к делу ребят", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
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