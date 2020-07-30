Евсеев: стоимость 16 игроков «Уфы» выросла. Это один из главных критериев работы тренеров

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал изменения, которые портал Transfermarkt внёс в данные о рыночной стоимости игроков, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

«Transfermarkt назвал игроков Премьер-Лиги, которые за последний сезон больше всего выросли/потеряли в цене. Посмотрел с интересом эти рейтинги. Фомин попал в топ-10 по приросту стоимости (плюс € 1,5 млн). Хотя я думаю, что больше. В десятке лучших из клубов, не боровшихся за Лигу чемпионов, только он и Кварацхелия.

Интересная статистика по «Уфе». В этом новом рейтинге Transfermarkt стоимость 16 наших игроков выросла за этот сезон. Считаю это одним из главных критериев работы тренерского штаба. И отношением к делу ребят", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».