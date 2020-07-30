Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год

Защитник «Баварии» Давид Алаба назвал условия продления контракта с мюнхенским клубом, сообщает Sport Bild.



По информации источника, 28-летний австрийский футболист не готов продлевать соглашение с «Баварией», срок действия которого истекает летом 2021 года, пока клуб не согласится сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год.



Алаба защищает цвета «Баварии» с 2009 года. С мюнхенским клубом к настоящему моменту он завоевал 23 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и кубок Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.