Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год
Защитник «Баварии» Давид Алаба назвал условия продления контракта с мюнхенским клубом, сообщает Sport Bild.
По информации источника, 28-летний австрийский футболист не готов продлевать соглашение с «Баварией», срок действия которого истекает летом 2021 года, пока клуб не согласится сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год.
Алаба защищает цвета «Баварии» с 2009 года. С мюнхенским клубом к настоящему моменту он завоевал 23 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и кубок Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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