«Ахмат» презентовал форму на следующий сезон

Грозненский «Ахмат» представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2020/2021.



Экипировка команды выполнена в зелёном и белом цветах. Дизайн формы был выбран с учётом мнения болельщиков и футболистов «Ахмата». Техническим спонсором грозненской команды является немецкая фирма аdidas.

Фото можно посмотреть на странице «Ахмата» в «Твиттере».



«Ахмат» по итогам завершившегося сезона занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах и лишь по дополнительным показателям опередив вылетевшие в Футбольную национальную лигу самарские «Крылья Советов». Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». На днях грозненскую команду возглавил Андрей Талалаев.