«Зенит» занял 28-е место в списке лучших клубов Европы по версии Gracenote

Четыре российских клуба вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index по окончании сезона-2019/2020, составленного агентством Gracenote.



Лучшим клубом России признан «Зенит» — 28-е место. «Локомотив» занял 49-е место, «Краснодар» — 62-е, ЦСКА — на 69-м месте.

Лидером рейтинга стала мюнхенская «Бавария». В тройке оказались «Ливерпуль» и «Барселона».

Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубках, в отличие от рейтинга УЕФА. При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.