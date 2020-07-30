«Зенит» занял 28-е место в списке лучших клубов Европы по версии Gracenote

Четыре российских клуба вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index по окончании сезона-2019/2020, составленного агентством Gracenote.
Лучшим клубом России признан «Зенит» — 28-е место. «Локомотив» занял 49-е место, «Краснодар» — 62-е, ЦСКА — на 69-м месте.
Лидером рейтинга стала мюнхенская «Бавария». В тройке оказались «Ливерпуль» и «Барселона».
Gracenote при составлении рейтинга учитывает результаты команд за последние четыре года не только в еврокубках, но и в национальных чемпионатах и Кубках, в отличие от рейтинга УЕФА. При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона. Количество очков в рейтинге зависит от множества показателей, включая и такой, как разрыв в рейтинге между командами, играющими между собой.
- 30 июля 2020
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