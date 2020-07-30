Семак выложил фото с Рибалтой на фоне слухов об их конфликте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместное фото со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой.

Фото: «Инстаграм» Семака

В СМИ писали, что Семак рассматривает возможность ухода с поста из-за сложных взаимоотношений с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой. Сообщалось также, что дополнительным раздражителем для Семака стала ситуация с нападающим Александром Кокориным, которому так и не предложили новый контракт.

Как стало известно «Чемпионату», Александр Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком». Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи».